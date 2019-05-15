Vanlı lise öğrencileri İsrail işgalini kınadı

Van Filistin Vakfı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İsrail'in Filistin işgaline karşı düzenlenen Nekbe Günü'nün 71'nci yıldönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Nekbe Günü (talihsizlik günü) olarak bilinen ve İsrail'in Filistin toprakları üzerinde devlet kurduğu 14 Mayıs 1948 tarihinin 71'nci yıldönümü haftasında lise öğrencileri bir dizi etkinlik düzenledi. Van'ın merkez Edremit ilçesinde yer alan Filistin Vakfı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistinlilerin ‘Büyük Felaket' olarak gördükleri günün yıldönümü dolayısıyla okul önünde şiirler ve ilahiler okudu. Ellerindeki dövizlerle İsrail işgalini kınayan öğrenciler, sık sık İsrail aleyhine slogan attı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Filistin Vakfı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Faysal Aslan, öğrencilerinin İsrail zulmüne dikkat çekmek için bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Öğrencilerinin Filistin konusunda hassas olduklarını ifade eden Okul Müdürü Aslan, “Bu konuda öğrencilerimizden etkinlik yapma teklifi geldi. Bizler de okul müdürü olarak bu teklifi uygun gördük. Bu konuda herkesin sesimizi duymasını istedik. Özellikle de Ramazan ayında ümmetin daha da hassas olmasını, küresel Emperyalizmin göğsümüze sapladığı hançerin farkına varılması ve bir an önce çıkarılması için duyarlılık sağlanması amacıyla bu etkinliği düzenledik” dedi.

Etkinlik teklifinin öğrencilerden gelmesinin takdirle karşılandığını dile getiren Aslan, öğrencilerin düzenlediği anlamlı etkinlikten dolayı kendilerine teşekkür etti.