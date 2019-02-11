VASKİ, Gürpınar'da yeni binasına taşındı

Gürpınar ilçesinde yeni hizmet binasına taşınan VASKİ Şubesini ziyaret eden Ali Tekataş, yetkililerden bilgiler aldı. İki yıl öncesine kadar ilçelerde faaliyetleri yok denecek kadar az olan VASKİ'yi son iki yılda en çok bilinen ve en çok hizmet üreten bir yapıya kavuşturmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Tekataş, “Valimiz Mehmet Emin Bilmez'in göreve başlamasıyla var olan heyecanımız bir kat daha arttı. İlçelerde muhtarlarla toplantılar düzenleyerek, yapılan çalışmalar değerlendiriliyor. Her ilçede aktif olan, vatandaşın hizmetine anında koşan, deneyimli personellerle halkımızın memnuniyetine mazhar olan bir kurum olmak bizi mutlu ediyor. İnsanımız rahat etsin diye biz koşturuyoruz. Hizmetin her alana yayılması için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in Gürpınar ilçesine yaptığı inceleme programında muhtarlarla bir araya geldiklerini söyleyen Tekataş, “Valimizin direktifleriyle uzak yakın demeden sürdürdüğümüz hizmet kervanı daha bir coşkuyla yoluna devam ediyor. Muhtarlarımız VASKİ'den duyduğu memnuniyeti hem bize hem de valimize ilettiler. Kendileriyle program öncesi görüşerek VASKİ'nin yapmış olduğu hizmetleri anlatma imkânı bulduk. Onlara kapımız ve gönlümüz her zaman açık. Valimizin halkla iç içe olması, onlarla hasbıhal etmesi ve yeni hizmetler için ufuk çizmesi bize ayrı bir haz ve çalışma şevki veriyor” şeklinde konuştu.

Gürpınar ilçesi yeni VASKİ hizmet binasını ziyaret eden VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç'den faaliyetlerle ilgili bilgiler aldı. Binayı inceleyen Tekataş, “Fiziki mekanlarımızı da yenileyerek vatandaşa daha hızlı ve sağlıklı hizmet veriyoruz. Tüm ilçe şubelerimizi daha rahat hizmet verebilecekleri mekanlara taşıdık. Yeni mekanlarla yepyeni imkanlar sunuyoruz. Hem sahada hem masada kaliteli hizmet üretiyoruz. Ben ayrıca tüm arkadaşlarımızı güzel hizmetlerinden dolayı kutluyorum” diye konuştu.