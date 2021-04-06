Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk etabı, 7-13 Nisan tarihleri arasında Yalova'da yapılacak.

Yalova Terma City'nin sponsorluğu ile düzenlenecek ligde tekerlekli sandalye basketbolunun en iyi takımları ve oyuncuları yarışacak. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk etabı, Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün (YOSK) ev sahipliğinde, Yalova Terma City'nin katkılarıyla düzenlenecek.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk etabında tekerlekli sandalye basketbolunun en iyi takımları ve oyuncuları yarışacak.

İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde oyuncu, teknik heyet, hakem ve federasyon yetkililerinin sağlığını düşünerek salgın tedbirleri kapsamında bütün önlemler üst seviyede tutulacak.

Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Yalova Terma City'nin Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas "8 Nisan perşembe Günü 2020-2021 sezonunun ilk maçının heyecanı yaşanacak" dedi. Talas, “Yalova'da oynanacak ve 1 hafta sürecek Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1.Etap maçları için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı 16 takımı, hakemleri, federasyon yetkilileri olmak üzere yaklaşık 500 kişilik kafileye ,ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece onurluyuz” ifadelerini kullandı.

İlk maçın heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Talas, “Engelli sporcularımıza kapılarımız ardına kadar açık, onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırmaya hazırız. Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Böyle önemli bir organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize. Basketbolun kalbi Yalova'da atacak” diye konuştu.