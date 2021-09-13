Çiftlikköy'de İlköğretim Haftası kutlandı

Çiftlikköy'de gerçekleşen İlköğretim Haftası kutlamalarına Ruhsar Aksoy İlkokulu ev sahipliği yaptı.

Törene Kaymakam Ömer Bilgin, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Beşir, ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. İlköğretim Haftası dolayısıyla öğrenciler okul bahçesinde çeşitli gösteriler gerçekleştirirken, günün anlam ve önemine dair konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Beşir, öğretmenlere seslenerek, “Sizlerin, her şartta çocuklarımızı, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkacak bir yaklaşımla en iyi şekilde yetiştireceğine inanıyoruz. Çocuklarımızı sizlere emanet etmekten gurur duyuyoruz. Bu eğitim öğretim yılının başta sağlık olmak üzere, mutluluk ve başarıya tanıklık edecek güzel bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

Gösterilerin ardından okula yeni başlayan öğrencilere üst sınıflardaki öğrenciler tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar da, öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve Milli Eğitim camiasına başarılı bir eğitim öğretim yılı dileklerini iletti.