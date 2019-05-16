Ramazan bayramında termal keyfi

Yalova'da Karaderili Şirketler Grubu tarafından 180 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Yalova Terma City'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yüzde 100 doluluk oranı bekleniyor.

Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hügül, Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik Talas'ın da katıldığı iftar programında açıklamalarda bulundu. Hügül, 180 milyon dolarlık yatırımın bölgenin turizm alanında en büyük oteli konumunda olduğunu söyledi. Hügül, 2 bin 250 kişi kapasiteli olan otelde, 800 odanın bulunduğunu belirterek, "10 farklı oda tipimiz mevcut. İçinde bulunduğumuz kral dairesi delux standartlarında hazırlanmış olup özellikle Ortadoğu pazarına hitap edecek oda özelliklerine sahiptir" diye konuştu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili değerlendirmek için yurt içi ve yurt dışından gelecek misafirlerin kendilerine rezervasyon taleplerinde bulunduğunu vurgulayan Hügül, "Şimdiden hazırlıklarımızı yapmış bulunuyor. Yüzde 90'lık bir doluluğa ulaşmış durumdayız. Son 10 kala yüzde yüzlük doluluğa erişeceğimizi düşünüyoruz" dedi.