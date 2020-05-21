Yalova Emniyetinden 2 ilde eş zamanlı operasyon

Yalova Emniyet Müdürlüğü Yalova il merkezi ve Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 666 gram esrar maddesi ele geçirilirken 4 kişi ise gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yapılan çalışmalar neticesinde Yalova ve Kocaeli ilinde uyuşturucu ticareti yapan kişileri tespit etti. Yapılan teknik takip sonrasında düğmeye basan Yalova polisi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi ve Yalova il merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Baskın gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramada 666,59 gram esrar maddesi ile 9 mm çapında 1 adet tabanca ile 9 mm çapında 40 adet mermi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında İ.D(3 9) M.D(57) Ş.A(47) ve N.Y(33) adlı 4 kişi gözaltına alındı. Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçundan adli işlem yapılan şahıslar adliyeye sevk edildiler.