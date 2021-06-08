Yalova'da müsilaj temizliği başladı

Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları Yalova'da da başladı.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde müsilajla mücadele kapsamında Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersaneler sölgesinde deniz temizliği çalışmaları yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplandı. Müsilaj tekne ve deniz süpürgesi yardımıyla denizden çekildi. Çalışmaları Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, Yalova Liman Başkanı Nurullah Hakan Pekşen ile Orman İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yaman takip etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Eylem planları kapsamında bugün biz de ilgili paydaşlar Liman Başkanlığımız Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Tarım İl Müdürlüğümüz, valimizin başkanlığında talimatları doğrultusunda sabah keşiflerimizi yaptık. Müsilajın yoğun olarak ilimizde tersaneler bölgesinde rüzgârın etkisiyle birikmiş olduğunu tespit etti. Bunu müteakip burada bugün eş zamanlı olarak Marmara'ya kıyısı olan 7 illerle birlikte bizler de çalışmalarımızı gerek deniz süpürgeleri, gerekse mekanik ekipmanlarla başlatmış bulunmaktayız” dedi.

Yılmaz, Merkez Koordinasyon Kurulu bünyesinde çalışmaların takip edildiğini ifade etti.