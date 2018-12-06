Yalova'da sokak hayvanlarına yiyecek dağıtıldı

Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları için çalışma başlattı. Ekipler tarafından hayvanların kolay ulaşabileceği alanlara yiyecekler bırakılırken, zor hava koşulları devam ettiği sürece sokak hayvanları için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Sokakta yaşayan canlarımızı unutmuyor, gerekli kontrollerini düzenli olarak yapıyoruz. Hava şartlarının zorlaşmasıyla birlikte sokaktaki canlarımızın yaşamlarını sürdürebilmeleri adına ulaşabilecekleri bölgelere yiyecekler bırakmaya başladık. Bu çalışmayı yıllardır sürdürüyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce yürütülecek olan çalışma, hava koşulları normal hale dönene kadar sürecek. Vatandaşlarımızın da özellikle bu zor hava şartlarında daha duyarlı olmalarını ve sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulunmalarını rica ediyorum” dedi.