Yalovalı kanser hastaları poşete savaş açtı

Dernek üyeleri imal ettikleri bez torbaları her eve dağıtmaya hazırlanıyorlar.

Gönüllülük esası ile dernek çatısı altında bez torba imal etmeye başlayan kadınlar önümüzdeki günlerde ise bu torbaları ev ev dolaşıp dağıtmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili bilgi veren YAKHAD Başkanı Sibel Beyosmanoğlu, “Biz Yalova Kanser Hastaları Derneği olarak geçen yıl Kanser Haftası dolayısıyla bir proje başlatmıştık. Projemize, ‘Poşete hayır, torbaya evet, sağlıklı günlere davet' adını vermiştik. Yalova Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü de o dönem bize destek veriyordu. Ardından KANUN çıktı. Biz de kanser hastaları derneği olarak poşet kullanımının tamamen ortadan kalkmasını istediğimiz için bez torba yapım çalışmalarımıza hız verdik. Her elde ve evde bir torba sloganı ile üyelerimiz gönüllülük esasına göre çalışıyorlar” dedi.