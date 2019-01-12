Boğazlıyan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Boğazlıyan Kaymakamlığı ve Sırçalı Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Sırçalı orman alanında kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken hayvanlar için doğaya yem bırakıldı. Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nun başkanlığında yapılan 2019-2020 Av Sezonu İlçe Av Komisyonu toplantısının ardından yaban hayvanlarına destek olmak için doğaya et, yeşillik, ekmek, buğday bırakıldı. Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu yaptığı açıklamada yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini ve hayvanların açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını işaret ederek “Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta sıkıntı çeken hayvanlar için görevimizi yerine getirdik. Doğaya yiyecek bırakarak bu zorlu kış şartlarında hayvanlara destek olduk. İlerleyen dönemlerde de bu etkinliğimiz devam edecek” dedi.