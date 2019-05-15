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Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Yozgat İl Jandarma komutanlığı ekipleri Saraykent İlçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.


Yapılan açıklamada, Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca; birinci derece sit alanı olan Yozgat ili Saraykent ilçesi Divanlı Mahallesi kayalıklar bölgesinde kaçak kazı yapılacağı duyumu alınmıştır. Bahse konu yere operasyon yapılmış ve yapılan operasyon neticesinde; olay yerinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 şüpheli suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalanmıştır. Kaçak kazı olayında kullanılan ve ele geçirilen 1 adet araç, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 50 metre kablo ve diğer suç aletleri muhafaza altına alınmıştır. Olay ile ilgili adli makamlara bilgi verilmiş ve yakalanan 7 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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