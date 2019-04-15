Öğrenciler şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Akdağmadeni Sazlıdere Ortaokulu, mart ve nisan ayı değerler eğitimi konusu olan "Vefa, saygı ve ziyaret" değeri için program düzenledi.

Sazlıdere Ortaokulu'nda değerler eğitimi kapsamında şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya gelen öğrencilerin hazırladıkları program duygu dolu anların yaşanmasına vesile oldu. Programda öğrenciler hazırladıkları “Bayrağı Teslim Alanlar” tiyatro gösterisini şehit ve gazi yakınlarına sundular. Şehit yakınları da yanlarında getirdikleri şehitlerin birer parça emanetlerini öğrencilere gösterdiler, duygu dolu anların yaşandığı programda öğrenciler ise şehit aileleri için hazırladıkları mektupları onlara teslim etti.

Program sonrası konuşan Sazlıdere Ortaokulu Müdürü Fatih Sorucu, “Öğrencilerimize vefayı, saygıyı bu vatan kahramanların emaneti olan şehit ve gazi aileleri ile öğrensin istedik. Bu vesile ile Akdağmadeni Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ile iletişime geçtik. Her bir ailemize tek tek ulaşarak okulumuza davet ettik. Sahnesi okul sıralarını kestirerek yapılan, kütüphanesi yine okulumuzca açılan ve Şehit Duha Beker Kütüphanesi adı verilen bir okuluz biz. ‘Bayrağı Teslim Alanlar" adlı tiyatro oyunu ile Çanakkale'den şehitlerimize, şehitlerimizden de öğrencilerimize vatan emanetinin geçmesini canlandırdık. Şehit aileleri, şehitlerimizin birer emanetini yanlarında getirdi ve öğrencilerimize şehitlerimizin eşyaları gösterilerek onların bizimle olduğu duygusunu yaşattık. Şehit ailelerimize öğrencilerimiz yazdığı mektupları teslim etti” açıklamalarında bulundu.

Programın ardından "Siz hiç solmayacak güller gönderdiniz cennete. Bunlar da bizim size hediyemiz. Size minnettarız." notu yazan çiçekleri öğrenciler şehit ve gazi yakınlarına takdim ettiler. Daha sonra şehit aileleri ve gazilerimiz açılan Şehit Duha Beker kütüphanesini gezdiler.

Programa ilçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Babacan, İlçe Jandarma Personelleri, Şehit ve Gazi ailelerimiz katıldı. Programın ardından okulumuz öğretmenlerince hazırlanan ikramlar ile ailelerimizle çay ve sohbet ortamı oluşturuldu.