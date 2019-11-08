Öğrencilerden köy okullarına kitap desteği

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Kadir Bilgitekin'in başlattığı “Bir kitap da sen getir” kampanyasına öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Kadir Bilge Tekin, İzmir Gençlik Merkezi'nde çalışan arkadaşının sosyal medya üzerinde paylaştığı, ‘Köy Okullarına Kitap Kampanyasına' topladığı bir koli kitap göndererek büyük destek oldu.

“Yeter ki okusunlar” düşüncesi ile hareket eden Müdür Yardımcısı Bilgetekin, konuyu öğrencilere açarak, köy okullarında eğitim öğretim gören öğrencilerin kitap beklediğini duyurdu. Bilgetekin öğrencilerine evlerinde bulunan kitaplardan getirerek bu öğrencilere destek olabileceklerini söyledi.

Okul öğrencileri, daha önceden okudukları ve kitaplıkta bekleyen kitapları öğrencilerin istifade edebilmeleri için Müdür Yardımcısı Kadir Bilgetekin'e teslim ettiler. Birkaç gün içerisinde yüzlerce kitap toplayan Bilgetekin, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Bilgetekin, konu ile ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü: “İzmir Gençlik Merkezi'nde çalışan bir arkadaşımın sosyal medyada bir paylaşımını gördüm. Köy okullarına gönderilmek üzere kitap topladıklarını duydum. Ben de kendi öğrencilerime böyle bir projenin olduğunu duyurdum. Hepsine teşekkür ediyorum. 3 günlük kısa sürede toplanan bir koli kitabı şimdi İzmir'e göndermek üzere kargoya vereceğiz. İnşallah köy okullarımızdaki çocuklara da faydamız olur, eğitime katkımız olur.”