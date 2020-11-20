İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı

Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu Yozgat’ta mevsimin ilk karı yağdı.

Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu Yozgat'ta mevsimin ilk karı yağdı.


Öğle saatlerinde kent merkezinde başlayan kar yağışı kısa süre etkili oldu. 15 dakika süren kar yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.


Vatandaşlar kurak geçen yaz mevsiminin ardından kar yağışının önceki yıllara göre bu yıl geç geldiğini söyledi. Kar yağışını uzun süre beklediklerini söyleyen Musa Karadavut, “Bereket yağdı. Barajlarımızın dolmasını istiyoruz, çiftçilerimiz susuz kalmıştı bereketli olsun. Bugün yağmuru bekliyorduk ama kar yağdı” dedi.


Selahattin Aydoğmuş ise “Daha önce bekliyorduk ama geç kaldı. Eskiden ekim ayında kar yağardı mayısa kadar sürerdi. Toprağı özlerdik kar kalksa diye. Bu karın da uzun süreceğini düşünmüyorum. Eski kışlar yok artık” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.