Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı

Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu Yozgat'ta mevsimin ilk karı yağdı.

Öğle saatlerinde kent merkezinde başlayan kar yağışı kısa süre etkili oldu. 15 dakika süren kar yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.

Vatandaşlar kurak geçen yaz mevsiminin ardından kar yağışının önceki yıllara göre bu yıl geç geldiğini söyledi. Kar yağışını uzun süre beklediklerini söyleyen Musa Karadavut, “Bereket yağdı. Barajlarımızın dolmasını istiyoruz, çiftçilerimiz susuz kalmıştı bereketli olsun. Bugün yağmuru bekliyorduk ama kar yağdı” dedi.

Selahattin Aydoğmuş ise “Daha önce bekliyorduk ama geç kaldı. Eskiden ekim ayında kar yağardı mayısa kadar sürerdi. Toprağı özlerdik kar kalksa diye. Bu karın da uzun süreceğini düşünmüyorum. Eski kışlar yok artık” şeklinde konuştu.