Yozgat'ı futbol turnuvasında merkez ortaokulu temsil edecek

Yozgat'ta düzenlenen okullar arası yıldızlar futbol turnuvasının final maçında Çözüm Koleji'ni 2-0 mağlup eden Merkez Ortaokulu şampiyon oldu.

Bozok Stadyumu dış sahada oynanan final karşılaşmasında Yozgat Merkez Ortaokulu, Çözüm Kolejini 2-0 yenerek şampiyon oldu. Okulun beden eğitimi öğretmeni Reşit Savaş Doğan, son 6 yılda 4'üncü şampiyonluklarını elde ettiklerini belirterek Yozgat'ı 5-7 Nisan'da düzenlenecek bölge şampiyonasında temsil edeceklerini söyledi. Şampiyonada Yozgat'a başarıyla dönmek istediklerini ifade eden Doğan, Nisan ayına kadar hazırlıklara devam edeceklerini dile getirdi.