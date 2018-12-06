İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat'ı futbol turnuvasında merkez ortaokulu temsil edecek

Yozgat’ta düzenlenen okullar arası yıldızlar futbol turnuvasının final maçında Çözüm Koleji’ni 2-0 mağlup eden Merkez Ortaokulu şampiyon oldu.

Yozgat'ta düzenlenen okullar arası yıldızlar futbol turnuvasının final maçında Çözüm Koleji'ni 2-0 mağlup eden Merkez Ortaokulu şampiyon oldu.


Bozok Stadyumu dış sahada oynanan final karşılaşmasında Yozgat Merkez Ortaokulu, Çözüm Kolejini 2-0 yenerek şampiyon oldu. Okulun beden eğitimi öğretmeni Reşit Savaş Doğan, son 6 yılda 4'üncü şampiyonluklarını elde ettiklerini belirterek Yozgat'ı 5-7 Nisan'da düzenlenecek bölge şampiyonasında temsil edeceklerini söyledi. Şampiyonada Yozgat'a başarıyla dönmek istediklerini ifade eden Doğan, Nisan ayına kadar hazırlıklara devam edeceklerini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.