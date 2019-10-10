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Yozgat'ta 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişi yakalandı.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişi yakalandı.


Yozgat'ta DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Yerköy ilçesinde DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 2 kişi tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu A.E (22) ve M.A. (24), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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