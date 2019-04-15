Yozgat'ta hastalara 5 yıldızlı konfor

Yozgat Şehir Hastanesi'nde Hasta Yönlendirme, Refakat, Resepsiyon ve Taşıma Hizmetleri (HYRRT), yüksek teknoloji sayesinde 7/24 dijital ortamda takip edilerek, hizmet kalitesinin sürekliliği sağlanıyor.

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olarak hizmete açıldığı günden itibaren hayata geçirdiği ilklerle adından söz ettiren, son olarak; Ocak 2018'de zorlaştırılan kriterlere göre "Seviye 7 Tam Dijital Hastane" sertifikasına sahip Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi'nde, her hastanın kendini “özel” hissetmesi sağlanıyor.

Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından sunulan Hasta Yönlendirme, Refakat, Resepsiyon ve Taşıma Hizmetleri yüksek teknoloji sayesinde dijital ortamda takip edilerek, hizmet kalitesinin sürekliliğine özen gösteriliyor. Hasta, hasta yakını ve ziyaretçiler; ihtiyaçları, hak ve mahremiyetleri göz önünde bulundurularak, profesyonel ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla karşılanıyor. 7/24 hizmet veren Çağrı Merkezine düşen transfer talepleri anında görevli personele sinyal olarak iletilip, taşımanın mümkün olan en kısa sürede yapılması sağlanıyor.

A sınıfı otel konforunda hizmet veren hastanede; engelli, yaşlı, kimsesiz ve yardıma muhtaç hastalar, akülü golf araçları ve akülü tekerlekli sandalyeler ile diledikleri yere taşınıyor. Deneyimli sağlık ekibi, teşhis ve tedavideki son teknoloji cihazların yanı sıra işletmecilikte de teknolojiyi ziyaretçilerinin hizmetine sunan Yozgat Şehir Hastanesi'nde; başta hastaların transferi olmak üzere aylık ortalama 12 bin taşıma hizmeti Merkezi Yardım Masası üzerinden dijital ortamda takip ediliyor.

Hastaların yanı sıra, numunelerin laboratuvara iletilmesi, makine ve cihaz taşımalarının da dijital ortamda takibi ile verimliliğin maksimum seviyede gerçekleşmesi sağlanıyor. Hastane içinde kullanılan bu teknolojiyle, transfer süresinin ölçülmesi, sunulan hizmetin kalitesi ve zaman verimliliği açısından büyük önem taşıyor.