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Yozgat'ta Kurban Bayramı arefesinde şehitlik ziyaret edildi

Yozgat’ta, şehit aileleri ve yakınları ile il protokolü Kurban Bayramı arefesinde Yozgat Şehitliğini ziyaret etti.

Yozgat'ta, şehit aileleri ve yakınları ile il protokolü Kurban Bayramı arefesinde Yozgat Şehitliğini ziyaret etti.


Yozgat'ta vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Şehitlikte düzenlenen programda Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Daha sonra şehit yakınları ve il protokolü şehit kabirlerine karanfil bıraktı.


Şehitlik ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, “Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize sağlıklı huzurlu ömürler diliyorum. Kurban Bayramının tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Pandemi dönemindeyiz ve mücadelemiz sürüyor. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız, maske, temizlik ve mesafe kurallarına riayet ederek bayramımızı kutlayalım. İmkan varsa bayram ziyareti yapmayalım, telefonla bayram kutlayalım. Lütfen tedbirli olalım” dedi.

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