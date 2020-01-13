İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

100 metre yükseklikten alt yola uçtu

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kontrolden çıkan araç 100 metre yükseklikten alt yola uçtu.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kontrolden çıkan araç 100 metre yükseklikten alt yola uçtu.


Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail A. (45) yönetimindeki otomobil seyir halindeyken kontrolünden çıkarak 100 metre yükseklikten alt yola uçtu. İlginç kazada araç sürücüsü İsmail A. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı İsmail A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.