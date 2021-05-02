2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - Kocaelispor: 3

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup 37. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, sahasında Kocaelispor'a 3-2 mağlup oldu.
Stad: Devrek
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Serhat Sağır, Kurtuluş Arslan
Zonguldak Kömürspor: Yüksel, Berkan, Emre, Haluk (Hüseyin dk. 78), Hakan, İlker, Aykut, Oktay (Atalay dk. 21), Enes, Rıdvan, İhsan Furkan
Kocaelispor: Bayram, Musa, Batuhan, Murat, Yılmaz, Gökhan, Bahri Can, Numan, Benhur (Dilaver dk. 62), İrfan Başaran (Tahir dk. 76), Burak
Goller: Haluk (dk. 10), Tezcan (dk. 73) (Zonguldak Kömürspor), İrfan Başaran (dk. 15), Burak Süleyman (dk. 66), Bahri Can (dk. 90) (Kocaelispor)
Sarı Kart: Hakan, Hüseyin, Berkan (Zonguldak Kömürspor), Numan (Kocaelispor)