Alan, "Gün bir olma, gün biz olma günüdür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı adayı Ömer Selim Alan olarak açıklamasının ardından Alan ilk açıklamasını yaptı.

Alan, "Emeğin kenti, emekçinin başkenti Zonguldaklı hemşehrilerim, sizleri muhabbetlerim ile selamlıyorum. Bundan tam bir ay önce sizlerin huzuruna çıkarak, vekaletinizi almaya talip olmuş, sizlere hizmet etmek gibi kutlu bir davayı omuzlamaya aday olduğumuzu ilan etmiştik. Besmele ile çıktığımız yolda menzile ulaşmak için desteklerinizi istemiş, gece gündüz ayırt etmeksizin çalışacağımıza ant içerek söz vermiştik. Ve bugün tam bir ay sonra, niyetimiz hayra çıkarak, şahsımız tüm Zonguldaklıların Belediye Başkan Adayı olarak onurlandırılmıştır. Bu büyük onuru bizlere yaşatarak, görevi bizlere tevdi eden, mazlumların umudu, milletine aşık Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve partimizin üst kurullarına teşekkür ediyor, bu süreçte her adımımızda yanımızda duran, desteklerini bir an olsun esirgemeyen siz hemşehrilerime can-ı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bizlere inanan ve güvenen il ve ilçe teşkilatlarımızı da hassaten teşekkür ediyorum. Karaelmasın kenti, alın terinin başkenti Zonguldaklı kardeşlerim, Gün birlik olma günüdür. Gün Zonguldak'ın günü, Zonguldaklılara hizmet etmek için canla başla çalışma günüdür. Gün bir olma, gün biz olma günüdür. Ben bu sebeple bugünü Zonguldak'ın tek yürek ve tek bilek olacağı, şehir olarak bütünleşeceği ve güzel günlerin yaklaştığını gösteren bir milat olarak görüyorum. İlk sözümüzde olduğu gibi, ayrıştırmadan hizmet edecek, siyasi görüş farkı, düşünce ve taraf farkı gözetmeksizin tüm Zonguldaklı hemşehrilerimiz ile kentimizi birlikte yöneteceğiz. Zonguldak'ın hak ettiği ancak yıllarca göremediği değere ulaşması için vizyoner projelerimizi hayata geçireceğiz. Bizler bu göreve talip olurken kalbimize ve aklımıza Liderimizin bizlere öğrettiği, “İnsan için siyaset, Millet için siyaset.” düsturu ile yola çıktık. Yolumuza irade, erdem ve cesaretle devam edeceğiz. Şehrimizin sorunlarını çözecek, iyi çalışılmış, hassasça hazırlanmış planlı projeler ile Zonguldak'ın adını markalaştıracağız. Bu niyet ile Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde,bakanlarımız, milletvekillerimiz, il teşkilatımız ve hemşehrilerimiz ile el ele verecek ve İnşallah seçimden yüzümüzün

akıyla çıkacağız. Seçimlerin ardından bir an bile kaybetmeden yatırıma ve hizmete yönelecek, sizlerin dualarına ulaşmak için hedeflerimizi birer birer hayata geçireceğiz. Ankara'nın, Bakanlıkların ve tüm bürokrasinin desteğini

alarak, gönüllere dokunacak, Zonguldak'ın gerçek potansiyelini fark oluşturarak ortaya çıkaracağız. Belediyecilikten kaynaklanan sorunlara hemen müdahale edecek, azimle çalışarak şehrimize dinamizm kazandıracağız. Hemşehrilerimizin arasında olacak, huzurlu ve yaşanılabilir bir kent inşa edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün,”Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak” sözleriyle işaret ettiği gibi

çalışkan olacağız, durmayacağız ve asla yorulmayacağız. Şuan da fikir alışverişinde bulunduğumuz çok kıymetli akademisyenlerimiz ile istişarelerimizi sürdürecek desteklerini alacağız. Projelerimizle, doğasıyla, konumuyla, deniziyle ve kültürüyle şehrimizin gizli hazinelerini gün yüzüne çıkaracağız. Muhabbetle gönül köprüleri kuracak, samimiyetle kırılan kalpleri onaracak, kararlılıkla çalışacak ve cesaretle hizmet edeceğiz. değerli Hemşehrilerim,

Bu düşünceler ve niyetlerle, görevi tevdi ederek şahsımızı onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve parti kurullarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizi önümüzdeki süreçte birlikte yol yürümeye davet ediyor, saygılarımı sunuyorum. Allah çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin" ifadelerine yer verdi.