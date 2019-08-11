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Çaycuma protokolü bayramlaştı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde Kurban Bayramı münasebetiyle protokol bayramlaştı.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Kurban Bayramı münasebetiyle protokol bayramlaştı.


Öğretmen evi önünde gerçekleşen bayramlaşmaya, Çaycuma Kaymakam Vekili Devrek Kaymakamı Nurettin Yavuz, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Berna Çimsalan Özyurt, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ali Duran, İlçe Emniyet Müdürü Seyfi Ömer Paça, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya, SYDV Müdürü Semra Gülboy, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye ve il genel meclis üyeleri katıldı.


Bayramlaşma programında Çaycuma Kaymakam Vekili Devrek Kaymakamı Nurettin Yavuz'un konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'in duaları eşliğinde hoş seda içinde geçti. Akabinde protokol İlçe Jandarma Komutanlığı, huzur evi ve şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

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