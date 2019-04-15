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Devrekli genç avukat intihar etti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ikamet eden genç avukat akşam saatlerinde av tüfeği intihar etti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ikamet eden genç avukat akşam saatlerinde av tüfeği intihar etti.



Olay, Devrek ilçesi Pınarönü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Emir Said İnam akşam saatlerinde köy evinde av tüfeği ile intihar ederek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuları jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç avukatın cansız bedeni ile karşılaştı. Emir Said İnam'ın cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

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