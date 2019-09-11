Devrek'te KOBİ'lerin Finans Erişimi Toplantısı

Devrek'te düzenlenen KOBİ'lerin Finans Erişimi Toplantısında protokol, bankacılar ve iş insanları bir araya geldiler.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde düzenlenen ve BAKZİVED, TSO ile TOSYÖV tarafından ortaklaşa organize edilen ve Devrek Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Devlet Destekli, KOBİ'lere Yönelik Hibe, Teşvik ve Finans Destekleri tanıtım toplantısında ilçe protokolü, bankacılar ile iş insanları bir araya geldiler.

Toplantıda davetlilere sunumda bulunan BAKZİVED Girişimcilik Akademisi Kurucusu ve Ekonomi Danışmanı Dr. Ahmet Güneş tarafından 2019 Yılında Devlet Destekleri, KOBİ'lere Yönelik Hibe Teşvik ve Destekleri, Bankaların Finansman Destekleri, Yurt Dışı Kaynaklı Teşvik, Hibe ve Destekleri ile Teknoloji Transferi ve Geliştirme Destekleri hakkında bilgiler verildi.

Düzenlenen toplantıya; Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, BAKZİVED Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Küpeli, TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu, bankacılar, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.