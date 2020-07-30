İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrek'te polis maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor

Devrek’te cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşan vatandaşlarla polis göz açtırıyor.

Devrek'te cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşan vatandaşlarla polis göz açtırıyor.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Covit-19 vakalarının artması nedeniyle ilçe genelinde emniyet güçleri maskesiz dolaşan vatandaşlara idari para cezası keserken, maskesiz dolaşmamaları hakkında da uyarılarda bulunuyorlar.


Devrek'te bayram erefesi olması nedeniyle emniyet güçleri tarafından ilçe cadde ve sokaklarında yaptıkları uygulamalarda maskesiz veya çene altında maskesi bulunan vatandaşlara idari para cezası keserek konuya daha duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulunuyorlar.


Gerek belediye anonslarından ve gerekse de devriye gezen polis otolarından yapılan uyarılara kulak asmayan maskesiz vatandaşlara idari para cezası uygulanarak vakaların artmamasının önüne geçilmeye çalışılıyor.


Erken saatlerde başlatılan uygulamalarda yaklaşık yüz kişiyi geçen vatandaşa idari para cezası uygulandı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.