Devrek'te trafik kazası: 5 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesi 18 mevkiinde, H.A. idaresindeki 06 FCE 07 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araçta bulunan C.K.U.S.K.S.K. ve İ.K adlı vatandaşlar hafif şekilde yaralandı. İtfaiye, jandarma ve 112 ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi'nde tedavi alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.