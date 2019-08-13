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Düğün dönüşü 100 metreden uçuruma yuvarlandılar: 2 ölü, 1 yaralı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, düğünden dönenlerin içinde bulunduğu panelvan sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu yaklaşık 100 metreden yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, düğünden dönenlerin içinde bulunduğu panelvan sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu yaklaşık 100 metreden yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada, Edanur Erdoğan (21) ve Dilara Altay (18) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, gece saat 03.00 sıralarından Kozlu ilçesine bağlı Ense köyü yakınlarında meydana geldi. 31 yaşındaki Sedat K. idaresindeki 14 AAF 453 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servis, acil arama kurtarma jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kaza mahalline inerek otomobile ulaştı.


Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından sürücü Sedat K. ile Dilara Altay (18) ve Edanur Erdoğan (21) olay yerinden halatlar yardımı ile yola çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 21 yaşındaki Edanur Erdoğan ve Dilara Altay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Sedat K.'nin ise yoğun bakım ünitesinde olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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