Eczacılık Fakültesi Öğrencilerine Covid-19 tedbirlerine yönelik eğitim düzenlendi

Eczacılık Fakültesi öğrencilerine yönelik çevrim içi olarak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyesi Uzm. Hem. Nigar Ak Türkiş tarafından ‘Pandemi Döneminde Eğitim Öğretim Sürecinde Alınması Gereken Tedbirler' ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

Koronavirüs (Covid-19) epidemiyolojisi, klinik özellikleri, bulaşma yolları, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, eğitim-öğretim sürecinde bulaş riskini azaltmaya yönelik dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Fakülte akademik personelinin ve öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı eğitim programı, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akyüz, Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Yasin Hazer ve Fakülte Sekreteri Uzm. Emine Fidan'ın konu ile ilgili düşünce ve önerileriyle sonlandırıldı.