Ekiplerden radar uygulaması

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Milli Egemenlik Caddesinde radar uygulaması yapıldı. Ekipler radar cihazına takılan araçları teker teker durdurarak cezai işlem uyguladı. Öte yandan bazı sürücüler ise ceza karşısında büyük şaşkınlık yaşasa da cezayı yemekten kurtulamadı. Diğer yandan 67-78 Km 314 TL, 79-90 Km 652 TL ve 90 Km ve üstünü geçen araçlara da 1339 TL para cezası kesildi.