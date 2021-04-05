ERDEMİR'den işçi alımı açıklaması

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR), iki sınav ve mülakat komitesi ile yapılacak görüşmelerde başarı sağlayan adaylar arasından işe alım yapılacağını açıkladı.

ERDEMİR, işçi alımı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ana kadar 6 bin başvuru alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “2020 yılının sonu itibarıyla yaklaşık 5 bin 400 kişiye istihdam olanağı sunan ERDEMİR, ihtiyaçları çerçevesinde gerçekleştireceği yeni işe alımlarla 2021 yılında da bölge istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. ERDEMİR'in yeni işe alımlar için 16 Nisan tarihine kadar sürecek olan başvuru sürecinde aday sayısı 6 bini geçti. Belirlenen kriterlere uyan kişiler iki sınav ve mülakat komitesi ile yapılacak görüşmelere katılacak, ardından başarı sağlayan adaylar arasından ERDEMİR ihtiyacı doğrultusunda işe alım gerçekleştirecek. ERDEMİR, halihazırda çeşitli işletme ünitelerinde saat ücretli statüde görev yapmak üzere işe alım prosedürlerine devam ediyor. İhtiyaç doğrultusunda meslek liseleri ve meslek yüksek okullarının metalürji, makine, metal, elektrik, elektronik, endüstriyel otomasyon, döküm, metalürji, kontrol ve otomasyon bölümlerinden mezun, 18-25 yaşları arasında, tercihen askerliğini yapmış, genel yetenek ve teknik bilgi sınavlarında başarılı olan adaylar arasından farklı birim yetkilileri tarafından kurulan mülakat komitesi ile işe alım süreci devam edecek. Başvuruların 16 Nisan tarihine kadar devam edeceği süreçte, şu ana kadar başvuru sayısı 6 bini geçti. Kriterlere uygun kişiler için ilk aşama sınavları 5 Nisan itibariyle başladı" denildi.