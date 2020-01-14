Gazeteciler sağlık taramasından geçti

Zonguldak'ta görev yapan basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezînde sağlık taramasından geçti.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezî tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde gazetecilere katkıda bulunmak amacıyla sağlık taramasından geçti. KGD ve ZGC'ye üye basın mensupları gruplar halinde gelerek sağlık taramasından geçti.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle bir haftadır etkinliklerimiz devam ediyor. Rektörümüz başta olmak üzere hastane yetkilileri Zonguldaklı gazeteciler işe birlikte sağlık testinden geçecek. Bu konuda bize destek veren başta rektörümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu konuda dün ilk olarak bir grup arkadaşlar geldi. Bugünde bizler geldik. Sağlık testinin ilk aşaması gerçekleşti. Arkadaşlarımız kan verdi şimdi diğer tetkikler yapılıyor. Buradan sonra rektörümüz öncülüğünde kahvaltı programımız var” şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinlik hakkında konuşan Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyoruz. Basın toplumuzun ve bizimde önemli bir paydaşımız. Önemli görevler ifa eden sizlersiniz. İrtibatımız ilişkilerimiz sürekli oldu ve bundan sonra da olacak. Zor bir görev yapıyorsunuz. Bu görevinizde başarılar diliyoruz. Bu zor görevde biz ne yapabiliriz diye düşündük. Bu münasebetiyle görev yapan gazeteciler arkadaşlarımıza katkı sağlamak amacıyla sağlık taraması faaliyeti düzenledik. Umarım buradan sağlıklı sonuç elde edersiniz” şeklinde konuştu.

Programda BEÜ Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap, BEÜ Genel Sekreteri Hayri Bulazar ve idari personel katıldı.