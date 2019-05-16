İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gökçebey'de minik Kur'an Kursu öğrencilerinin yıl sonu gösterisi sergilendi

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencilerinin yılsonu gösterisi gerçekleşti.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin yılsonu gösterisi gerçekleşti. Minik öğrencilerin birbirinden farklı sergilediği gösteri ile renkli sahneler yaşandı.


Belediye çay bahçesinde gerçekleşen etkinliğe Gökçebey Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt ile ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenci velileri katıldı. Gökçebey halkının yoğun ilgi gösterdiği program da minikler Kur'an-ı Kerim okuyarak ilahi gösteri, sema gösterisi ve dua programları icra etti. Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt, minik öğrencilere tek tek taç giydirerek, başarılarından dolayı tebrik etti. Yaptığı kısa konuşmada öğrencilerin velilerine ve öğreticilere teşekkür etti. Miniklerin sergilediği görkemli etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekilerek sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.