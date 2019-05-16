Gökçebey'de minik Kur'an Kursu öğrencilerinin yıl sonu gösterisi sergilendi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin yılsonu gösterisi gerçekleşti. Minik öğrencilerin birbirinden farklı sergilediği gösteri ile renkli sahneler yaşandı.

Belediye çay bahçesinde gerçekleşen etkinliğe Gökçebey Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt ile ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenci velileri katıldı. Gökçebey halkının yoğun ilgi gösterdiği program da minikler Kur'an-ı Kerim okuyarak ilahi gösteri, sema gösterisi ve dua programları icra etti. Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt, minik öğrencilere tek tek taç giydirerek, başarılarından dolayı tebrik etti. Yaptığı kısa konuşmada öğrencilerin velilerine ve öğreticilere teşekkür etti. Miniklerin sergilediği görkemli etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekilerek sona erdi.