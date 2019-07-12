Kaymakam Nevzat Taşdan; Kilimli'deki çalışmaları aktardı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Kaymakamı Nevzat Taşdan, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

450 kişilik yurt için etüd çalışmalar sürüyor

Kaymakam Nevzat Taşdan, 450 kişilik yurt inşaatı ve aşevinin çalışmalarına ilişkin şöyle dedi:

"Valimizin büyük desteğiyle ve gayretiyle 450 kişilik yurt inşaatıyla alakalı güzel gelişme oldu. Yerle alakalı ufak bir sıkıntımız oldu. 7 katlı bina yapacaktık. Ancak zeminde sıkıntı oldu. Belediye başkanımızın büyük gayretiyle belediye şantiyesinin karşısındaki üç dört tane kömür deposunu almak durumunda kalıyoruz. Şu anda zemin etüdü ekibi o bölgede etüd çalışmasını bitirmek üzere. Çok kısa zamanda yer göstererek, anlaşarak, anlaşamazsak da kamu gücüyle ayrıca toz, toprak siyahlık artık kömür depolarının şehir içinde olmaması lazım. Bu insanları toz, toprak ve gürültüden kurtarmak lazım. Valimizin büyük desteğiyle elimizden gelen desteği veriyoruz. Yine bu süre zarfında Kilimli'de aşevi açtık. Fakirlerimizin hepsinin evine evlerine yemek gönderiyoruz. Fakir, fukarayı asla bu konuda mağdur etmiyoruz."

'Şirinköy'e halı saha, Göbü'ye yeni proje'

Şirinköy'e halı saha çalışmasının olduğunu aktaran Kaymakam Taşdan, "Şirinköy'de dört köyün olduğu, Kilimli merkeze 17 kilometre uzaklıktaki bölgeye Valilikten almış olduğumuz ekonomik destek ile halı saha çalışmasına başladık. Yarıya da geldik. Herhalde 15-20 gün sonra bu dört köyümüz Şirinköy'de bir halı sahaya kavuşmuş olacak. Göbü sahili çok önemli bir sahil. Ama orada kamu arazileri var, işgalle birlikte belli tesisler kurulmuş. Özellikle Göbü halkının çok şikayetçi olduğu bir gazino vardı. Tabi işgal olduğu için geçen sene Milli Emlak'tan iki defa yazı gelmesine rağmen tahliye edilmemiş bazı sebeplerle. Tahliye yazısı gelince 15 gün süre verdik ve üç gün önce de orayı yıktık. Kamu arazisi olan başka yerler var. Valimizden ekonomik açıdan destek sözünü aldık. İnşallah seneye Allah nasip ederse Göbü'de aile plajı olacak. Turizmle de hizmet eden bir proje olacak" diye ifade etti.

Çevreyi koruma çalışmaları tam gaz

Kaymakam Taşdan, çevreyi koruma çalışmalarını da aktararak şöyle devam etti:

"Çates'in su almış olduğu dalgakıranlı müthiş bir liman var. Sadece o limandan Çates su alıyor. Kullandığı soğutma suyunu da başka yere döküyor. Orası dalgakıranla çevrilmiş nefis bir yer. Dalgalı denizde bile dalgalanmayan havuz gibi bir yer. Valimizin de desteğiyle orayı da bir plaj haline getirelim istedik. Fakat hafif şevkimizi kıran bir şey oldu. Yol ile alakalı bir sorun var onu çözdük. Arkadan alternatif yolu güzergahını çizdik. İzin de aldık. Yolla ilgili sıkıntı kalmamıştı ama deniz dibinde taşları çok derin. Aile plajı yapmak mümkün değil. Yüzme bilenler için o güzel alana iskele kurup yüzme bilenler için ciddi bir plaj haline getirmeyi planlıyoruz. Gücceağzı plajı var. Türkali'yi geçtikten sonra. Orayı da güzel bir projemiz var. Valimizin desteğini aldık. Orayı da bir sene içerisinde kadınlar plajı yapacağız. Kapuz'dan başka kadınlar plajı yok. Alternatif olacak. Güzel bir gelişme lavuar alanı var TTK'nın. Orada da zaman zaman tesisin nedense belli sebeplerle doğaya çok ciddi bir şekilde şilem veriyor. Valimiz çevre konusunda çok hassas. Net talimatından sonra toplantı yaptık. Firmada kullanılmayan büyük şilem depolama tesisini devreye soktuk. Doğaya salınan şilem oranı yüzde 90 oranında azaldı. Ama bir iki defa uyarımıza rağmen firma kaçırdı. Tabi inkar ediyor ama tespitimiz öyle. Geçen toplantı yaptık bununla ilgili asla taviz vermeyeceğiz. Tavrımız net. Firma artık bundan sonra gizli de olsa dereye şarz etme tünelini kapatacağız. O konuda da güzel bir gelişmemiz oldu. Yine özellikle Çatalağzı halkının şikayetçi olduğu demir tozlarla alakalı sıkıntı var. Demir cevheri getiren kamyonların tekerleri taşınma esnasında caddeyi olduğu gibi kırmızı oluyor. Valimizin talimatıyla Karabük fabrikasıyla görüştük. Demir cevheri taşıyan kamyonların tekerlerinin yıkanması için tesis yapılıyor. Kilimli'ye gemi söküm merkeziyle alakalı basın açıklaması yapmak istediler. Tabi o izni vereceğiz. Cumartesi günü bir basın açıklaması yapacaklar. Ama konu gündeme gelmişken sizleri bilgilendirmekte büyük fayda var. Zaten Zonguldak'ta halkımızın iyi morale ihtiyacı var. Gerçeğe aykırı açıklamalarla ortada fol yokken yumurta yokken insanımızın da moralini bozmamak lazım. Gemi söküm merkezi olarak ilan edilen bir alan var. 1988 yılında zamanın hükümeti çok ciddi bir taviz koparmış, Karadeniz ülkelerinde gemi söküm alanı yok. Tek ülke Türkiye ve Kilimli. Bu konu devlet meselesidir. Gemi söküm alanımızın ne Başkanımızın ne Valimizin bu gemi söküm alanı açalım yapalım gibi bir niyeti yok. Bu iş yapılacaksa üst merci karar verecektir. Çevreye hafriyat dökülmesi olayı ile ilgili olarak da affetmiyoruz. O kamyon suç işlemiş sabah 5'te yapmış. O kamyon bulundu ve cezası verildi. Oraya hafriyat dökümüne kesinlikle izin vermeyeceğiz. Sahil yolu şimdiki projede Kilimli içinde son buluyor. Kilimli-Filyos hattı için yeni ihale gerekiyor bedeli de 2.5 milyar TL."