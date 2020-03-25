Kaymakam Yılmaz, gazetecilerle toplantı yaptı

Korona virüs gündeminin değerlendirildiği toplantıya Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz korona virüs görülmediğinin altını bir kez daha çizerken, ilçede alınan önlemleri tek tek saydı.

İlçeye yurt dışından gelen 54 kişinin bulunduğunu ve evlerinde takip edildiğini ifade eden Yılmaz," Alaplı İlçesinde daha önce yurt dışından gelen 54 kişinin gözlem altındalar, onların günü'de bir kaç gün sonra bitecek. Şuana kadar ne Alaplı'da ne de çevresinde görülmüş bir vaka yok. İnşallah görülmez ancak görüldüğü taktirde biz enfekte olan kişiyi izole bir ortamda tedavi altına almak ve virüs kimseye bulaşmadan yok edilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri aldık. Şuanda devletimizin verdiği talimatları uyguluyoruz, halkımıza gerekmedikçe evden çıkmamalarını öğütlüyoruz. Bu konuda verilen tüm uyarıları dikkate alarak hareket edelim. 1 metre kuralına uyalım." diye konuştu