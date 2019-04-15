Kdz. Ereğli Belediyesi temizliğe başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık göreve başlamasının ardından yapılan idari görevlendirmelerle şehrin dört bir yanında temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık kurum içerisinde yaptığı idari değişikliklerden sonra bağlı müdürlükler şehrin dört bir noktasında temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Başkan Halil Posbıyık'ın talimatıyla özellikle Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü dereler ve çocuk oyun parkları başta olmak üzere şehrin hemen her noktasında dezenfekte, yıkama ve tırpan çalışmalarına başladı. Pençes ve Kabasakal deresinde yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra sahil bandında bulunan çöp kovalarının tamamı dezenfekte edildi. Şehir genelinde bulunan 250 çocuk parkı ise baştan aşağıya yıkanarak dezenfekte edilmeye devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ayrıca ara sokaklarda da temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise, bir taraftan çiçeklendirme ve bakım çalışmalarını sürdürürken, ihtiyaç duyulan noktalarda tırpanlama çalışmalarına başladı. Kdz. Ereğli Belediyesi bünyesindeki diğer müdürlükler ise alanlarındaki çalışmalarını yeniden programlamasının ardından çalışmaya başlayacak.