İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kdz. Ereğli'de bin 300 aileye kavurma ikram edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla arife gününde ihtiyaç sahibi bin 300 aileye kavurma ve tatlı ikramında bulunuldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla arife gününde ihtiyaç sahibi bin 300 aileye kavurma ve tatlı ikramında bulunuldu.


Kdz. Ereğli Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı gereği ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere bayram öncesi kavurma ikramında bulundu.


Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla, pandemi döneminde sıcak aş desteğinde bulunulan, bayram öncesi de destek için başvuruda bulunan bin 300 aileye kavurma ve tatlı ikram edildi. Belediye yemekhanesinde hazırlanan kavurmalar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri tarafından ailelere evlerinde teslim edildi.


Başkan Halil Posbıyık, “Kimse kendini yalnız hissetmesin. Bu zor şartları el birliğiyle birlikte aşacağız. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı sevgi, barış, dostluk duygularımla kutluyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.