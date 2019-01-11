Kdz. Ereğlili Taekwondocular madalyaları topladı

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldızlar Ortaokullar arası Taekwondo İl Şampiyonası'nda Kdz. Ereğlili sporcular 6 birincilik, 4 ikincilik, ve 3 üçüncülük elde etti.

Kdz. Ereğli'de son yıllarda ulusal ve uluslararası birçok turnuvada önemli başarılar elde eden ve antrenörlüğünü Murat Kalem'in yaptığı genç Taekwondo'cular 13 derece elde etti. 10 Ocak 2019 tarihinde Zonguldak'ta düzenlenen turnuvaya Zonguldak Merkez ve ilçelerinden çok sayıda sporcu katıldı. Düzenlenen okullar arası Taekwondo il şampiyonasında Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden Mustafa Kemal Günay ve Yasin Açıkgöz, Turgut Reis Ortaokulu'ndan Yağmur Zeynep Bozkurt, Gülüç Vesile Dikmen Ortaokulu'ndan Sılanur Yücesan ve Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu'ndan Muhammet Mustafa Temel ve Atatürk Ortaokulu'ndan Burçak Çobanoğlu birincilik, Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Sude Özay, Atatürk Ortaokulu'ndan Sıraç Kaveci, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu'ndan Tuğberk Genç ve Merih Şule Ortaokulu'ndan Ceren Fatma Yıldız ikincilik, Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu'ndan Medine Uslu, Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Şevval Özer ve Kepez İzmirlioğlu Ortaokulu'ndan Nisa Bozoğlu üçüncülük elde etti.

Alt yapıya verdikleri önemin elde edilen başarıda büyük payı olduğunu ifade eden Taekwondo Antrenörü Murat Kalem, tüm sporcularını kutladığını söyledi. Kalem açıklamasında “10 Ocak 2019 tarihinde Zonguldak Gençlik Spor il Müdürlüğü Sporcu fabrikasında yapılan yıldızlar okullar arası il şampiyonasında 6 birincilik, 4 ikincilik, 3 üçüncülük elde ettik. Birçoğu alt yapıdan gelen çocukların başarısı ilerisi için ümit verdi. Yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarımızın meyvesini bu maçta alarak çocuklarımız hem bizleri hem de ailelerini sevindirerek bizleri gururlandırdılar. Çocuklarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.