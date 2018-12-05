Kozlu'da 2019 yılında suya zam yok

Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada; “Ülkemize yönelik oynanan ekonomik ve türlü oyunlara karşı Kozlu Belediyesi olarak milletimizin ve devletimizin daima yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kozlulu hemşerilerimizin ekonomilerine biraz katkı sağlamak ve Enflasyonla mücadele kapsamında 2019 yılı için suya zam yapmama kararı aldık. Yine belediyemizin çalışmaları kapsamında Değirmenağzı İçme suyu hattı çalışmalarımız devam etmektedir. 36 bin 600 metre toplam içme suyu hattının 28 bin 100 metresini tamamlamış olduk bu çalışmalarımız bittikten sonra baraja olan bağımlılığımız azalacak kendi içme suyumuzu kullanırsak bırakın suya zammı su ücretlerinde indirime bile gideceğiz. İlçemizin refahı ve gelişmesi için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.