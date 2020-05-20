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Madende patlama: 1 yaralı

Zonguldak’ın Kilimli İlçesi’ne bağlı Gelik beldesinde kaçak bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'ne bağlı Gelik beldesinde kaçak bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.


Olay öğle saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesine bağlı Ayiçi mevki'indeki kaçak bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sırasında ocakta olan Hasan A. (44) İsimli madenci yaralandı. Hasan A. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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