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Otobüs terminalinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Zonguldak Belediyesi 100.

Yıl Otobüs Terminalinde 2 şahıs arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Milli Egemenlik Caddesi Yıl Otobüs Terminalinde meydana geldi. İddiaya göre iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan bir kişi bıçakla tartıştığı şahsı yaraladı. Olayın büyümesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler olaya müdahale ederek yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Tedavi altına alınan yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi alındı. Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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