İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil alev aldı, sürücünün yüzü yandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir sürücü, kullandığı otomobille trafik lambalarında beklediği sırada araçta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir sürücü, kullandığı otomobille trafik lambalarında beklediği sırada araçta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayda sürücünün yüzü yandı.


Edinilen bilgiye göre olay, İstasyon Caddesi mevkiinde yaşandı. Adem Çarşanba, çarşı merkeze gidebilmek için bir yakını olan Soner Çarşanba'ya ait 67 ZU 901 plakalı aracı ödünç aldı. Sürücü, trafik lambalarında beklediği sırada bilinmeyen bir sebeple araçta yangın meydana geldi. Yangın sebebiyle sürücü Adem Çarşanba'nın yüzü yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk müdahalenin ardından yangın söndürerek soğutma çalışması yaptı. Soğutma çalışmalarının ardından araç çekici yardımıyla olay yerinden çekilirken Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Adem Çarşanba, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.