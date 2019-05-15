Özel Eğitim öğrencileri yaptıkları ürünleri sergiledi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 10-16 Mayıs Özel Gereksinimli Bireyler Haftası etkinlikleri dolayısıyla Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri hazırladıkları ürünleri sergilediler.

Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Kaymakam Serkan Keçeli, İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, daire ve okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile veliler katıldı. Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Mehmet Bilgin, "Engellilik sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutları ile hepimizi yakından ilgilendiren tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Bir insanın engelli olması bunun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve başarılı olmasına bir engel teşkil etmemektedir. Kendilerine inanıldığı ve fırsat verildiği takdirde herkes gibi başarılı ve üretken olabildiklerini kendilerine kanıtlayan engelliler bu başarılı ile toplumun geneline örnek olmaktadırlar. 2018-1019 eğitim öğretim yılında giyim öğretim teknoloji alanı da açarak 3 alanda 15 öğretmemiz ile 51 öğrenciye hizmet vermekteyiz. Amacımız, öğrencilerimize akademik eğitimin yanında hayata ve iş yaşamına yönelik beceriler kazandırarak üretken bireyler haline gelmesini sağlamak ve toplum içinde bağımsız yaşayabilecek yeterliliği kazandırmaktır" dedi.

Öğrencilerin gösterileri ve yarışmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan tarafından verildi ve protokol tarafından öğrencilerin el emeği göz nuru hazırladıkları serginin açılışı gerçekleştirildi.