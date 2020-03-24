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Posbıyık'tan gazetecilere virüsten korunma çantası

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık korona virüse karşı yürütülen topyekun mücadeleye verdikleri katkıdan dolayı basın mensuplarını kutladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık korona virüse karşı yürütülen topyekun mücadeleye verdikleri katkıdan dolayı basın mensuplarını kutladı.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık şu ifadelere yer verdi: “Zor koşullarda, zaman zaman hastalarla da karşılaşma riskini taşıyarak halkı bilgilendirmeye çalışan, gerekli uyarıları yapan gazeteci arkadaşlarımı alkışlıyorum” dedi. Posbıyık Ereğli'de görev yapan gazetecilere, çalışırken kendilerini korumalarına yardımcı olması için eldiven, maske ve dezenfektan içeren bir hijyen çantası hediye etti.

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