RoboKod Robotik ve Kodlama Şenliği açıldı

Zonguldak Alaplı İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çocukları yazılım, bilişim ve teknoloji ile yakınlaştıran RoboKod-Robotik ve Kodlama Şenliği başladı.

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “. Kodlama ve yazılım geliştirme şenliği “kapsamında Robotik ve Kodlama gösterisi yapıldı

Alaplı Sahil parkında düzenlenen gösteride öğrencilerin hazırladığı yazılım, oyun, robotik uygulamalar, üç boyutlu yazıcıdan elde edilen materyaller sergilendi.

Geleceğin mucitlerini, mühendislerini, bilim adamlarını yetiştiriyor olmaktan onur duyduğunu, en önemli yatırımın gençliğe ve geleceğe olduğunu belirten Zonguldak Vali yardımcısı Turgut Subaşı," Valimiz Erdoğan Bektaş beyin himayerinde yaklaşık dört ay önce Zonguldak genelinde 2 projesi le okullarımızda hayata geçirmeye başladık.ve kısa süre içerisinde yöneticilerimiz, Öğretmenlerimiz ve Müdürlerimiz başlattığı bu çalışma öngördüğümüz daha ileri seviyelerde gördük.ben öncelikle bu Proje uygulanmasında katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum.bu çerçevede Alaplı İlçesinde Kodlama ile uğraşan çocukların düşünme yapıları olumlu yönde değişmektedir. Çocuklar hayallerinde canlandırdığı objeleri hareketlendirmek için değişik şekillerde düşünmek zorundalar. Kodlama yaparken birçok değişik uyaran ve çevresel koşulları düşünerek çok boyutlu düşünme yetisi kazanmaktadırlar" dedi.

Öğrencilerin hazırladığı çizgi takip eden robot, futbol oynayan robot, ordino ile sıcaklık ve nem ölçer, kayan ışıklar, serve motor kontrolü, scratch ile robot ve oyun programlama gösterileri ilgiyle izlendi.