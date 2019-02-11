Saadet Oruç, "Celil Uzun, Alaplı için büyük bir şans"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, "AK Parti Zonguldak'ta Alaplı'ya en değerli, siyasette hizmetin, halka hizmetin en uzman isimlerinden birini size gönderdi. Celil Uzun Zonguldak'ta il Başkanlığı yapmış, Alaplı'ya önemli hizmetlerde bulunmuş bir isim ve Alaplı için büyük bir şans" dedi.

Ankara'dan Alaplı'ya AK Parti Alaplı Belediye Başkan adayı Celil Uzun'a destek için gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Uzun'a övgü dolu sözlerde bulundu. Uzun'un Zonguldak'ta il Başkanlığı yaptığını bölgeye ve, Alaplı'ya önemli hizmetlerde bulunmuş bir isim olduğunu belirten Oruç Uzun'un Alaplı için büyük bir şans olduğunu söyledi. Uzun'u Alaplı halkına Alaplı'yı da Celil Uzun'a emanet ettiklerini belirten Oruç, şunları söyledi:

"Alaplı'ya AK Parti Belediye Başkan adayımız Celil Uzun'a destek için geldik. Açıkçası burada güzel sizin gibi heyecanlı hemşirelerimizle bir araya geleceğimizi umut etmiyordum. Öncelikle sizlere bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben Kdz. Ereğli'de doğdum Kdz. Ereğli'de büyüdüm. gönlümüz gerçekten burada, yani memleketimizin her köşesinde ama Kdz. Ereğli, Alaplı ve bu coğrafya bizim yüreğimizin attığı yer. Bu sene 31 Mart yerel seçimleri için başlatılan süreçte Memleket işi Gönül İşi diyerek söze girildi. Tam da böyle olduğu için AK Parti Zonguldak'ta Alaplı'ya en değerli, siyasete hizmetin, halka hizmetin en uzman isimlerinden birini size gönderdi. Celil Uzun Zonguldak'ta il Başkanlığı yapmış, Alaplı'ya önemli hizmetlerde bulunmuş bir isim ve Alaplı için büyük bir şans, Alaplı hizmet bekliyor. Elbette Hükumetimiz tüm belediyelere ve beldelere elinden gelen her şeyi gösteriyor ama Alaplı'nın kayıp bir süreci var. Bu kayıbı bir kazanıma dönüştürmek için bu coğrafyanın ışıldaması için yani Alaplı'nın da hak ettiği hizmeti alması için sizden destek bekliyoruz. Adayımızı da size emanet ediyoruz. Burayı da celil Uzun'a emanet ediyoruz. Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim size, Ankara'da da Kdz. Ereğli ve Alaplı için projelerde hizmetlerde Alaplı'yı da yakından takip edeceğim. Burada AK Partinin aday olarak Celil Uzun'u göstermesi sizlere ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Seçim sürecinde de bakanlarımızda buraya gelecek. Desteklerinizi bekliyorum" dedi.