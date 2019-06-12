Tel örgülerden düştü, eline demir saplandı

Zonguldak'ta tel örgülerden düşen çocuğun bileğine demir saplandı. Demir tel AFAD ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı.

Olay akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Cumayanı Mahallesi'nde bulunan top sahasında arkadaşlarıyla top oynamak isteyen 13 yaşındaki Atakan Demirci, saha kenarındaki tel örgülerden atlamak istedi. Bu esnada dengesini kaybeden Atakan Demirci, tel örgünün üzerine düştü. Demir teller ise Demirci'nin bileğine saplandı. Çevredeki vatandaşlar teli çıkartamayınca durumu 112 sağlık ekiplerine ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Atakan Demirci'nin kolundaki teli kesti. Ekipler yaralı Atakan'ı kolundaki tel parçası ile birlikte Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Atakan Demirci'nin kolunda bulunan demir telin cerrahi müdahale ile çıkartılacağı belirtildi.