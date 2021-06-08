Teras Park çalışmaları başladı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Çekirdek Tepe olarak bilinen alanda ‘Teras Park' çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Aydın, Yeni Siteler Mahallesi Çekirdek Tepe Mevkiinde altyapı çalışmalarına başlanan Teras Park'ta incelemelerde bulundu.

İlçeye doyumsuz manzarasıyla güzel bir ‘Teras Park' kazandıracaklarını ifade eden Tekin, “Yeni Siteler Mahallesinde Çekirdek Tepe olarak bilinen İlçemizi kuşbaşı gören ve doyumsuz Karadeniz manzarasıyla insanlara keyif yeren alanda Teras park çalışmalarına başladık. Şunda altyapı çalışmaları devam ediyor. Proje içerisinde 300 metrekare kafeterya ,60 metrekare teras ve 1400 metrekare sosyal alanı bulunuyor. Ayrıca kendine ait otopark, yürüyüş yolları, seyir terasları, kamelyalar ve çocuk oyun alanı gibi alanları da yer alacak. Bölgemizin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelecek olan Teras Park'ın hemen alt kısmına yürüyüş yolları yaparak kamelyalar koyacağız. Vatandaşlarımız burada piknik yaparak aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekler. Bu alanı güzel bir yaşam alanına dönüştüreceğiz.” diye konuştu.

Mahallerimizde çalışmalar sürüyor

Tekin, 5 mahalle ve İlçe merkezinde ekiplerin altyapı ve üstyapı çalışmalarını da sürdürdüğünü kaydederek, "Söz verdiğimiz gibi belirlediğimiz bölgelerde yapacağımız çocuk parkı çalışmaları devam ediyor. Bir kaç gün içinde çocuk parklarını yerleştirmeye başlayacağız. Ayrıca Karşıyaka Cumhuriyet Parkı başta olmak üzere Aile Çay Bahçesinde üst yapı çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam ediyor. Alaplı'mıza yakışan hizmetler ve eserler bırakmaya devam ediyoruz.” dedi.