TFF 2.Lig Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan;

Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Serkan Afacan, kendi sahalarında 0-0 berabere kaldıkları Hacettepespor maçına değindi.

Zonguldak Kömürspor teknik patronu Serkan Afacan, iç saha avantajını değerlendiremediklerini söyleyerek, Trabzon deplasmanından alacakları puan yada puanlarla tekrar aynı havayı yakalayacaklarını söyledi.

''Trabzon deplasmanında puan yada puanlarla dönmek istiyoruz''

Zonguldak Kömürspor Teknik patronu Serkan Afacan, Trabzon deplasmanında puan yada puanlarla dönmek istediklerini söyleyerek, ''Öncelikle Türk ordusunun Suriye'de yaptığı operasyonlarda tek Mehmetçiğin burnu kanamadan dönmesini temenni ediyorum. Trabzon maçında da iyi oyunumuzu devam ettirerek puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Bunu yapacak fiziksel gücümüz kapasitemiz ve becerimiz var. Şehre döndüğümüzde tekrar güzel havayı yakalamak istiyoruz''dedi.

''İç saha avantajını değerlendiremedik''

Avantajı değerlendiremediklerini ifade eden Afacan, ''Dünkü maça dayalı Emrecan, Gürkan, İsmail ve Onurcan'la. Maçları biz dört maç dört maç üzerinden değerlendiriyoruz. Dört maçlık periyot üzerinden bakarsak Manisa'ya mağlup olmuşsunuz. İçeride Amedi yenmişiz. Dışarıda Kırklareli ile beraber kalmışız. Sonrada kendi evimizde İnegölü yenmişiz. İkinci dörtlük periyoda baktığımızda Sacanktepeyi deplasmanda yenmişiz. Çoruma mağlup olmuşuz ve Hacettepesporla berabere kalmışız. Trabzon deplasmanında puan yada puanlarla döndüğümüzde ikinci dörtlük periyodu ilk dörtlük periyot gibi kapatmış olacağız. Şehirde güzel oyunumuz şehirde güzel bir hava oluşturdu. Bizde bunun farkındayız. Bu coşku bizi daha değerli kılıyor.Hiç bir şey kaybetmedik. 6 puanlık bir avantajımız olabilir. Bunu değerlendirebilirdik. Başaramadık. Bundan sonra başaramayacağız anlamına gelmez''diye konuştu.

''İtirazlardan görülen kartları kabul etmiyorum''

Zonguldak Kömürspor teknik direktörü Serkan Afacan, itirazlardan görülen kartları kabul etmediklerini belirterek, ''Biraz önce arkadaşlarla toplantıda bahsettim. İtirazlardan görülen kartları asla ve asla kabul edemiyorum. Çünkü düdük çaldıktan sonra hakemin kararını değiştirecek futbolcu görmedim. Onun iç sahada ve dış sahada kart görmek bir anlama gelmiyor. Bundan sonra da daha dikkatli olacaklarına inanıyorum''şeklinde konuştu.