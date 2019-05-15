U-19 Türkiye Şampiyonası yarı finalleri başladı

U-19 Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları Zonguldak'ın ev sahipliği Kozlu Şehir Stadyumunda başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U-19 Türkiye Şampiyonasını yarı finali bir ayağı Zonguldak'ın ev sahipliği başladı. Şampiyonanın A grubunda, İstanbul Batı Trakya Türkleri, Ankara Demirspor, Samsun Atakum Belediyespor ve B grubunda ise İstanbul İFA Spor ,Ankara Yenimahallespor ve Trabzon Telekomspor yer aldı. Kozlu Sahasında başlayan karşılaşmaların ilk gününde bir birinden heyecanlı ve nefes kesen maçlara sahne oldu. Takımlar bir üst tura yükselebilmek için bir birleriyle kıyasıya mücadele verdi.4 gün sürecek olan müsabakalar sonunda 1 takım bir üst tura yükselecek. Maçta normal süre berabere bittiği takdirde ise 15'er dakikalık uzatma devresine gidilecek.Karşılaşmaları Trkiye Futbol Federasyonu(TFF) Eğitimcisi Muammer Birdal, Profesyonel ve TFF 1.Lig ekiplerinin scout ekipleri de maçları yakından takip etti.