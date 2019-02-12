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Uyuşturucu tacirleri polisin takibi ile yakalandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 2 uyuşturucu taciri, polisin takibi sonucu yakalandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 uyuşturucu taciri, polisin takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu hap getirilerek piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Jandarma kontrol noktasında otomobili durduran ekipler, torpido gözünde poşet içinde 23 adet extacy uyuşturucu hap ile 5 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan U.A. (38) ile N.K. (38) gözaltına alındı. Alaplı Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 2 kişi, 'uyuşturucu ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

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